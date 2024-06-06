Ну серьезно, Омичи не умеют отдыхать. Набережная, Ленина и Карла Маркса - это всё, что вы знаете об Омске? 95% людей даже не знают, что в Омске открылся 9D кинотеатр с бесплатным входом.
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Ну серьезно, Омичи не умеют отдыхать. Набережная, Ленина и Карла Маркса - это всё, что вы знаете об Омске? 95% людей даже не знают, что в Омске открылся 9D кинотеатр с бесплатным входом.