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Trump eases restrictions on dyed diesel, orders excise-tax deferral

President Donald Trump on Monday night signed an executive order temporarily easing restrictions on red-dyed "off-road" diesel.

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