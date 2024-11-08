"Фронт у нас посыпался" – украинский генерал

В последнее время вражеские войска терпят сплошные неудачи. Аналитики отмечают, что фронт ВСУ посыпался по всем направлениям фронта.
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