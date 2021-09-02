Искусство

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Фестиваль стрит арта для цветных художников BLKOUT Walls

Фестиваль стрит арта для цветных художников BLKOUT Walls

Фрески уже давно ассоциируются с созданием мест из-за их беспрецедентной способности превращать малоиспользуемые улицы и городские участки в пространства, предназначенные для культурных мероприятий, туризма, а впоследствии и экономического роста.

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