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Аргументы недели

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Дело о смерти учёного после его жестокого избиения на контроле у Бастрыкина

Дело о смерти учёного после его жестокого избиения на контроле у Бастрыкина

На Урале после жестокого избиения скончался ученый. Дело находится на личном контроле у Александра Бастрыкина, и, судя по всему, нападавшие — люди непростые.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Справедливость должна быть. Глаз за глаз ... Подонки отсидят по несколько лет и откинутся, а хорошего человека уже не вернуть.
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