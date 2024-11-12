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В Абхазии протестующие вновь перекрыли все мосты на выезде из Сухума

В Абхазии протестующие против ратификации соглашения с Россией об инвестициях вновь перекрыли Кодорский мост на выезде из Сухума, из-за чего все три моста на выезд из столицы снова оказались заблокированы.

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