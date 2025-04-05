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Царьград

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ВОЗ: Люди смогут жить более 100 лет благодаря медицине и улучшению условий

ВОЗ: Люди смогут жить более 100 лет благодаря медицине и улучшению условий

Глава московского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев прогнозирует, что развитие медицины и улучшение социальных условий могут обеспечить людям возможность жить более ста лет.

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