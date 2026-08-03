Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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День одиноких работающих женщин

День одиноких работающих женщин

Сегодня отмечается День одиноких работающих женщин (англ. Single Working Women's Day) — день, призванный отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе.

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