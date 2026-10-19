В селе Чемал Республики Алтай ищут 39-летнего местного жителя, Игоря Большакова. Он отправился в лес на охоту на своем УАЗе и, по словам жены Алены Большаковой, собирался вернуться вечером того же дня.
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