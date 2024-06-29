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Конюхов назвал Третьяка самым великим хоккеистом: «Всю карьеру провел в России. Пусть пример берут нынешние хоккеисты, что на родине такого успеха можно и нужно достигать»

Известный путешественник ответил на вопрос о том, кто является самым великим хоккеистом в истории. «Безусловно, это Владислав Александрович Третьяк.

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