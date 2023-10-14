В конгрессе США потребовали уволить советника Байдена

Сенатор-республиканец от штата Теннесси Марша Блэкберн обратилась к президенту США Джо Байдену с требованием «немедленно отстранить» Джейка Салливана от должности помощника по вопросам национальной безопасности, приписав ему профессиональную некомпетентность.