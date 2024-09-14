Новая статья: Deadlock — уверенная заявка на будущий хит. Предварительный обзор ...

Новая статья: Deadlock — уверенная заявка на будущий хит. Предварительный обзорТаинственным новым проектом Valve игроки заинтересовались ещё в прошлом году, и какова же была радость фанатов студии, когда стартовало тестирование Deadlock по приглашениям.
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