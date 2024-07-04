На трассе Уфа - Оренбург массово досматривают водителей

На трассе Уфа – Оренбург сегодня, 4 июля, продолжаются масштабные проверки пассажирских перевозок. Специалисты технического осмотра и сотрудники Городского отдела ГИБДД (ДПС) Уфимской госавтоинспекции совместно работают над обеспечением безопасности на этом важном маршруте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии