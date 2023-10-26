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Момотов: ИИ не сможет заменить судью в силу своего бездушия

Момотов: ИИ не сможет заменить судью в силу своего бездушия

Сильный искусственный интеллект не будет допущен до «кресла судьи», поскольку он обладает бездушием и не сможет разобраться в психологических мотивах поступка человека, считает председатель Совета судей РФ, секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов.

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