Момотов: ИИ не сможет заменить судью в силу своего бездушия

Сильный искусственный интеллект не будет допущен до «кресла судьи», поскольку он обладает бездушием и не сможет разобраться в психологических мотивах поступка человека, считает председатель Совета судей РФ, секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов.