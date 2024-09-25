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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Чистайда биш кеше гуманитар ярдәм җыюда булышкан өчен Рәхмәт хатлары белән бүләкләнде

Чистайда яшәүче 5 кеше Донецк Халык Республикасы Славян орденлы 41680нче хәрби частьнең 1нче аерым гвардия мотоукчылар бригадасының 1нче мотоукчылар батальоны шәхси составының Рәхмәт хатлары белән бүләкләнде.

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