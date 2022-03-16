Лига чемпионов. 1/4 финала. Вторые матчи. «Трентино» сыграет с «Берлином», петербургскому «Зениту» и московскому «Динамо» засчитаны технические поражения, другие матчи

15-16 марта пройдут вторые матчи 1/4 финала мужской волейбольной Лиги чемпионов.  Российские клубы отстранены от участия в соревнованиях.

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