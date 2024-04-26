Психолог рассказал о способе справиться с нагрузкой во время экзаменов

В мае обучение в школах подходит к концу, и для учащихся 9 и 11 классов наступает пора аттестации. Период экзаменов — это стрессовая пора для организма подростка, на этом фоне могут обостряться или проявляться различные заболевания, специфические расстройства личности, такие как пограничное расстройство личности (ПРЛ).
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