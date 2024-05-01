Токаев сделал заявление о переговорах между Азербайджаном и Арменией в Алматы

Встреча будет способствовать скорейшему установлению мира в Южном Кавказе, передаёт inAlmaty.kz. Акорда опубликовала заявление Касым-Жомарта Токаева о переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией в Алматы.
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