«Известия»: власти не поддержали идею о праве жильцов запрещать продажу алкоголя

Власти не поддержали идею запрета продажи алкоголя в магазинах и кафе на первых этажах жилых домов. Отрицательный отзыв Минфина на законопроект поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст, сообщили «Известия».
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