"Промышленность рухнет за год": эксперт рассказал, куда Киев ведёт экономику

Экономика Украины стремительно разрушается, но правительство продолжает делать вид, что ни закрытых портов, ни экспортной катастрофы не существует.
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