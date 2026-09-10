Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

375 подписчиков

Анонсирована сюжетная игра The Wandering Earth: The Last Full Moon по роману Лю Цысяня

Анонсирована сюжетная игра The Wandering Earth: The Last Full Moon по роману Лю Цысяня

Сюжет игры разворачивается на глобальном плане — человечество остановило вращение Земли и начинает транспортировать планету в систему Альфа Центавра по грандиозному проекту, который рассчитан на 2500 лет и предусматривает строительство более десяти тысяч лунных двигателей.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым