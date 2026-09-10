Анонсирована сюжетная игра The Wandering Earth: The Last Full Moon по роману Лю Цысяня

Сюжет игры разворачивается на глобальном плане — человечество остановило вращение Земли и начинает транспортировать планету в систему Альфа Центавра по грандиозному проекту, который рассчитан на 2500 лет и предусматривает строительство более десяти тысяч лунных двигателей.