Анонсирована сюжетная игра The Wandering Earth: The Last Full Moon по роману Лю Цысяня

Сюжет игры разворачивается на глобальном плане — человечество остановило вращение Земли и начинает транспортировать планету в систему Альфа Центавра по грандиозному проекту, который рассчитан на 2500 лет и предусматривает строительство более десяти тысяч лунных двигателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Россия и Киргизия...
- Полина Гагарина п...
- Женщину в Амурско...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым