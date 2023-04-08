Аргументы недели

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Горячие финские «попрошайки»

Горячие финские «попрошайки»

«Те, кому надо», как известно, знают про нас всё. Поэтому сразу приношу свои извинения и раскаяния. Молодой был, не понимал, не предвидел! Даже мысли не допускал, что Финляндия вступит в НАТО.

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