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Мода и Шоу-бизнес

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Названа причина, по которой Дженнифер Лопес и Бен Аффлек до сих пор не могут развестись

Названа причина, по которой Дженнифер Лопес и Бен Аффлек до сих пор не могут развестись

Бракоразводная драма Дженнифер Лопес и Бена Аффлека продолжается. И теперь, когда экс-возлюбленные не скрывают своего расставания, а Джен даже дала первое большое интервью после разрыва и поделилась откровениями о личной жизни, возникли новые проблемы.

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