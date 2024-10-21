Названа причина, по которой Дженнифер Лопес и Бен Аффлек до сих пор не могут развестись

Бракоразводная драма Дженнифер Лопес и Бена Аффлека продолжается. И теперь, когда экс-возлюбленные не скрывают своего расставания, а Джен даже дала первое большое интервью после разрыва и поделилась откровениями о личной жизни, возникли новые проблемы.
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