«Стамбульские соглашения»: Политолог раскрыл эффектный ход Путина, показавший истинное лицо Киева

Политолог Павел Никаноров в интервью изданию «ПолитНавигатор» раскрыл эффектный ход президента России Владимира Путина, показавший «истинное лицо» Киева.
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