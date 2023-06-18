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«Стамбульские соглашения»: Политолог раскрыл эффектный ход Путина, показавший истинное лицо Киева

«Стамбульские соглашения»: Политолог раскрыл эффектный ход Путина, показавший истинное лицо Киева

Политолог Павел Никаноров в интервью изданию «ПолитНавигатор» раскрыл эффектный ход президента России Владимира Путина, показавший «истинное лицо» Киева.

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