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Царьград

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Водитель "Газели" спас людей из горящего ТЦ в Стерлитамаке

Водитель "Газели" спас людей из горящего ТЦ в Стерлитамаке

В Стерлитамаке водитель "Газели" стал героем, спасая людей из полыхающего ТЦ "Солнечный". Вместе с мужчинами он установил лестницу и эвакуировал с верхних этажей двух девушек.

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