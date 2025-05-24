Глава минобороны Беларуси рассказал, когда в армию поступят истребители Су-30СМ2

Пополнение новейшими образцами техники осуществляется в вооруженных силах Беларуси. Глава оборонного ведомства Виктор Хренин сообщил 24 мая, что буквально на следующей неделе в армию поступят «современнейшие самолеты „Су-30СМ2“, которые модернизированы с учетом опыта специальной военной операции.
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