На Западе заявили о больших потерях ВСУ под Курском

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинское командование вынуждено снимать часть войск с других направлений и отправлять их под Курск из-за больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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