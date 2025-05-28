В Роскачестве рассказали, в чем отличия зумеров от миллениалов на рынке труда

Эксперт Роскачества и глава Центра научных экспертиз Beyond Taylor Екатерина Шамаева рассказала RT, почему работодателям важно учитывать особенности миллениалов и зумеров при формировании корпоративной культуры.
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