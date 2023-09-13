Грядёт война Азербайджана против Армении: где окажется Россия

Н Николай НИГДЕ!!! И тем и другим поставлять оружие: пусть хлещутся! А то уже слишком много русской кровушки пролилось за то чтобы они существовали и нам же хамили!!!

Людмила Свириденко Идёт война между Россией и Украиной, где при этом Азербайджан и Армения? ... Вот и ответ! Это их война а не наша. Но посочувствовать мы можем)).