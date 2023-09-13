В Закавказье может начаться большая война. Telegram-каналы обратили внимание на скопление войск Азербайджана у границ Армении и Нагорного Карабаха.
Грядёт война Азербайджана против Армении: где окажется Россия
Комментарии
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Н
Николай
НИГДЕ!!! И тем и другим поставлять оружие: пусть хлещутся! А то уже слишком много русской кровушки пролилось за то чтобы они существовали и нам же хамили!!!
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21 час.
Людмила Свириденко
Идёт война между Россией и Украиной, где при этом Азербайджан и Армения? ... Вот и ответ! Это их война а не наша. Но посочувствовать мы можем)).
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21 час.
M T
Россия окажется далеко от Кавказа. И чем дальше, тем лучше.
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20 час.
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