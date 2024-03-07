В России нашли причину постоянных утечек персональных данных

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. Рост утечек персональных данных связан с неграмотностью россиян. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко.
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