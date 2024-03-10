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ИЗВЕСТИЯ iz

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Открыть глаза

Открыть глаза

С 10 марта стартует Всемирная неделя борьбы с глаукомой. Это хроническое заболевание, при котором повышение внутриглазного давления постепенно вызывает поражение зрительного нерва и может привести к нарушениям зрения, вплоть до слепоты.

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