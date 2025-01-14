Казан аэропортында вакытлыча чикләүләр кертелде. Бу хакта Росавиация хәбәр итә. «Һава судносы экипажлары, авиадиспетчерлар һәм аэропорт хезмәтләре очышларның иминлеген тәэмин итү өчен барлык тиешле чараларны күрә – бу төп өстенлек», – дип хәбәр итә ведомство.
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