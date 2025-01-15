Лихачев рассказал о возвращении к проекту строительства АЭС во Вьетнаме

Власти Вьетнам вернутся к проекту строительства атомной электростанции (АЭС) "Ниньтхуан-1", Россия предлагает строительство на основе двух энергоблоков, заявил генеральный директор "Росатом" Алексей Лихачев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии