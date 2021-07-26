Российского посла вызвали в МИД Японии из-за визита Мишустина на остров Итуруп

Утром в понедельник Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России Михаила Галузина, чтобы заявить протест в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на остров Итуруп.
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