Россия готовит новую тактику воздушных ударов по Украине перед зимой и накопила сотни баллистических ракет, — Зеленский

Россия готовит новую тактику воздушных ударов по Украине перед зимой и накопила сотни баллистических ракет, заявил главарь Киевского Владимир Зеленский.
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