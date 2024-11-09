Маск подключился к разговору Трампа и Зеленского. Какой прогноз он дал о завершении конфликта на Украине?

Маск спрогнозировал скорое окончание кровопролитного конфликта на Украине Американский предприниматель и основатель корпорации SpaceX Илон Макс подключился к телефонному разговору украинского лидера Владимира Зеленского и переизбранного экс-президента США Дональда Трампа в среду 6 ноября.
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