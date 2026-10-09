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Проект «Месяц градостроительства» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

Проект «Месяц градостроительства» стал лауреатом премии «Лучшие социальные проекты России»

Проект «Месяц градостроительства — 70 лет на высоте» Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы стал лауреатом конкурса «Лучшие социальные проекты России» в категории «Общественные пространства».

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