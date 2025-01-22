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Трамп ограничивает проникновение мигрантов через южную границу США

Трамп ограничивает проникновение мигрантов через южную границу США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно приостанавливает проникновение незаконных мигрантов на территорию США через южную границу.

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