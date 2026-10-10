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Контрафронт

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Япония: два человека погибли и еще 16 получили ранения в результате отдельных несчастных случаев во...

Япония: два человека погибли и еще 16 получили ранения в результате отдельных несчастных случаев во время парадов фестиваля Дандзири в Идзумисано и Идзумиоцу, префектура Осака, 10 октября.

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