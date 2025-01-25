Удостоен высокого звания! Жители выражают слова благодарности своим землякам

Достояние предков, гордость современников, память потомков. На торжественном событии, фестивале «Салехард - город трудовой доблести», его жители выражают слова благодарности своим землякам и гордятся поколением победителей.
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