Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 646 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ковалев
    Вот когда буду писать диктант а ты будишь проверять и ставить оценки тогда и о грамотности поговорим . А на деле твой...Генерал Гурулёв п...
  • Леонид
    Посадить, избавить общество от поганой твари.Отец самой гениал...
  • Александр Евдокимов
    И жопой на пожарный конус на пару дней зафиксировать!Хотели убивать ру...

Армении нужно разрешить проблемы с Россией и вступить в БРИКС — Эдмон Марукян

Армении нужно разрешить проблемы с Россией и вступить в БРИКС — Эдмон Марукян

«После военной агрессии против Нагорного Карабаха и этнической чистки его коренного населения армяно-азербайджанский мирный процесс зашел в тупик», — заявил бывший посол Армении по особым поручениям и лидер оппозиционной партии «Просвещённая Армения» Эдмон Марукян, который в интервью VERELQ поделился своими критическими оценками по поводу текущего состояния армяно-азербайджанского мирного процесса и внешней политики Еревана в целом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх