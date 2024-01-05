Депутат Рады Кучеренко призвал Зеленского разобраться с Варшавой

Парламентарий Алексей Курченко обратился к руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому с призывом урегулировать положение дел с тем, что польские граждане мешают торговым рейсам через КПП, указав на тот факт, что держава не способна сражаться сразу с несколькими противниками.
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