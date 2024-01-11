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«Это сказалось на ее лице»: врач разоблачил изменившуюся Пелагею

«Это сказалось на ее лице»: врач разоблачил изменившуюся Пелагею

В чем секрет изменений во внешнем виде звезды? Пелагея с дочкой Таисией Социальные сетиПластический хирург Александр Вдовин может на взгляд определить, какие пластические операция делала та или иная звезда шоу-бизнеса.

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