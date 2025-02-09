Музыкальные праздники ´Новый Год´ в группах дошкольного возраста.

В период с 26.12.2024 по 31.12.2024, в соответствии с планом воспитательной работы, с целью создания праздничного настроения у воспитанников, в группах дошкольного возраста №5, 4, 10, 7, 6, 9 прошли музыкальные праздники ´Новый Год´ с участием законных представителей.