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Музыкальные праздники ´Новый Год´ в группах дошкольного возраста.

Музыкальные праздники ´Новый Год´ в группах дошкольного возраста.

В период с 26.12.2024 по 31.12.2024, в соответствии с планом воспитательной работы, с целью создания праздничного настроения у воспитанников, в группах дошкольного возраста №5, 4, 10, 7, 6, 9 прошли музыкальные праздники ´Новый Год´ с участием законных представителей.

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