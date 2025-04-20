Украина нарушила пасхальное перемирие

Сообщения о нарушениях со стороны ВСУ продолжают поступать ВСУ, несмотря на заявленную Зеленским готовность соблюдать пасхальное перемирие, утром обстреляли несколько населенных пунктов ЛНР и ДНР, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.