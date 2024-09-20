Стало известно о новом деле в отношении основателя РДК

Основателю РДК Капустину грозит пожизненный срок по новому уголовному делу Главе «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) грозит пожизненный срок по еще одному уголовному делу.