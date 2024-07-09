Инсайдер утверждает, что Starfield и Indiana Jones выйдут на консолях PlayStation к релизу PS5 ProПосле недавнего изменения курса в издательстве игр от Xbox многие геймеры ожидают, что компания начнёт выпускать свои главные хиты на консолях PlayStation.
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