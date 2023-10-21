Стример Мэддисон: «Пусть Непомнящий попробует не играть и не общаться с дотерами, может и станет чемпионом»

Стример Мэддисон предложил Яну Непомнящему не общаться с дотерами. Играй в Фэнтези Кибера, собирай команду на TI12 и выиграй ПК, PS5 и другие крутые призы! В комментариях к своему телеграм-каналу Илья «Maddyson» Давыдов вступил в спор об игроках в Доту.