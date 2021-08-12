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Полицейские изъяли из незаконного оборота более 250 килограммов лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 250 килограммов лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечен крупный канал сбыта сильнодействующих веществ.

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