Полицейские изъяли из незаконного оборота более 250 килограммов лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества

«Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечен крупный канал сбыта сильнодействующих веществ.