Названо лучшее лучшее товарищество собственников жилья Нижнего Новгорода

Лучшим товариществом собственников жилья Нижнего Новгорода за 2025 год стало ТСЖ «Дом на Свободе». Оно находится на площади Свободы, 7, сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.
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