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Нижегородская правда

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Названо лучшее лучшее товарищество собственников жилья Нижнего Новгорода

Названо лучшее лучшее товарищество собственников жилья Нижнего Новгорода

Лучшим товариществом собственников жилья Нижнего Новгорода за 2025 год стало ТСЖ «Дом на Свободе». Оно находится на площади Свободы, 7, сообщили в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры администрации города.

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